Polonia: viceministro Esteri, giustificare il patto Molotov-Ribbentrop è inaccettabile

- Giustificare il patto Molotov-Ribbentrop è inaccettabile per la Polonia e asseconda la narrazione sostenuta dalla Russia. Lo ha detto il viceministro degli Esteri polacco, Szymon Szynkowski vel Sek, parlando all'emittente "Polskie Radio". Szynkowski ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Alexander Gauland, che guida il partito tedesco Alternative fur Deutschland (Afd) al Bundestag. Durante un dibattito dedicato all'80mo anniversario dell'invasione nazista dell'Unione sovietica, il capogruppo ha detto che stringendo un patto con Hitler, Stalin "comprò tempo per meglio armarsi contro un sua attacco" e la decisione del leader sovietico fu dettata da pragmatismo. Questo anche a fronte del fatto che la Polonia non tollerava l'idea che l'Armata rossa potesse essere stanziata nel suo territorio, cosa che avrebbe invece rafforzato il fronte antinazista. Per il viceministro polacco simili tesi vanno contrastate con ogni mezzo. "La Polonia è stata una vittima della Seconda guerra mondiale e la Germania e l'Unione sovietica sono responsabili in solido dell'invasione della Polonia nel settembre del 1939. Qualsivoglia tentativo di giustificare quest'aggressione o di redimere il patto Molotov-Ribbentrop, un crimine contro la pace in Europa, è irricevibile", ha detto Szynkowski. (Vap)