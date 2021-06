© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I vaccini hanno salvato molte vite ed Astrazeneca, in altri Paesi, ha portato numeri che noi invidiavamo”. Lo ha affermato il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, nel corso di una conferenza stampa. Ci sono “tutti i presupposti per ipotizzare che combinare due tipologie di vaccini non porti alcuno svantaggio ma anzi qualche vantaggio”, ha aggiunto. (Rin)