Roma: il 46 per cento under 30 pronto a lasciare città, da Acli proposte per renderli protagonisti

- I giovani non riescono più a sentire Roma come una città che possa garantire loro un futuro. È assolutamente necessario invertire questa tendenza e come Acli di Roma abbiamo pensato a delle proposte, che vorremmo fossero prese in considerazione dai candidati sindaco. A cominciare dal tema lavoro dove sono necessari interventi di contrasto al mismatching (il gap tra domanda e offerta di lavoro), di potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, di sviluppo di reti capaci di sostenere accompagnare e orientare i giovani in difficoltà economica, di sostegno all'imprenditoria giovanile e di riscoperta dei mestieri manuali, in particolare quelli artigianali. Sappiamo che il lavoro non è materia comunale, ma le politiche giovanili, integrate con altre come la mobilità e l'urbanistica, possono fare tanto per aiutare i ragazzi sia a collocarsi in ambito lavorativo, sia a rendersi indipendenti dalle famiglie. Proprio su questo tema c'è un'altra riflessione da fare: quella sulle case e i relativi costi. I giovani pur lavorando non riescono ad essere indipendenti: c'è quindi da pensare a dei protocolli per promuovere canoni di locazione a prezzi calmierati per i giovani e degli sconti sulle tariffe comunali, ad esempio su tari, acqua ed energia per i primi 5 anni. (segue) (Com)