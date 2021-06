Roma: il 46 per cento under 30 pronto a lasciare città, da Acli proposte per renderli protagonisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, c'è il tema dell'impegno civico, sul quale i giovani vanno nuovamente fortemente coinvolti, pesa infatti come un macigno quel 20 per cento degli intervistati che vorrebbero partecipare attivamente alla vita della città, ma non trovano i giusti punti di riferimento per farlo. Uno strumento importantissimo è il volontariato, che va incentivato e favorito attraverso una coprogettazione tra pubblico e privato, perché la ricaduta è importante non solo in termini sociali sul Bene comune ma anche economici con dei risparmi importanti. È possibile pensare ad attività di sensibilizzazione e promozione del volontariato, nonché a dei benefit sociali sfruttando le Partecipate, quindi ingressi al Parco della Musica, al Teatro dell'Opera, alle mostre, con l'ulteriore obiettivo di promuovere occasioni culturali e generare un circuito virtuoso tra solidarietà e cultura. Sono queste le proposte lanciate dalle Acli di Roma e provincia, attraverso la presidente Lidia Borzì, nel corso del secondo appuntamento del "Cantiere Roma", dedicato ai giovani (è possibile recuperarlo sulle pagine Facebook e YouTube delle Acli di Roma aps). Al confronto sono intervenuti anche il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, e lo scrittore Christian Raimo. È stata inoltre presentata la buona pratica rappresentata dalla "Impresa Formativa: il laboratorio delle Idee" di Ciofs Lazio, un vero e proprio ponte tra scuola e lavoro. Ha moderato l'incontro il conduttore di TV2000, Enrico Selleri. (segue) (Com)