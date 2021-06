Roma: il 46 per cento under 30 pronto a lasciare città, da Acli proposte per renderli protagonisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte delle Acli di Roma, che al termine di tutti e sei gli appuntamenti del "Cantiere Roma" verranno presentate ai candidati sindaco, nascono dall'esperienza nel territorio e dall'interpretazione di una serie di dati che la stessa associazione ha raccolto attraverso un questionario sottoposto a oltre 1000 giovani, provenienti da tutti i Municipi della Capitale (di età compresa tra i 17 e i 30 anni). Da qui, è emerso che il 54 per cento ha dichiarato che non lascerebbe Roma, ma del cospicuo 46 per cento che lo farebbe, il 41 per cento indica la mancanza di lavoro come motivazione principale mentre il 30 per cento indica la scarsa qualità di vita. Invece a tenere ancorati i giovani alla capitale sono il settore dello svago e del divertimento (67 per cento) e della cultura che viene indicata dal 63 per cento degli intervistati come punto di forza della città. Altro tema molto sentito è quello della casa. Pesa enormemente il costo elevato degli affitti nei quartieri più centrali, ma la casa decentrata rispetto ai luoghi di lavoro, svago e studio rappresenta una criticità insormontabile per i ragazzi a causa anche del servizio di trasporto pubblico considerato del tutto inefficiente. La valutazione dei mezzi pubblici romani da parte dei giovani, infatti, si attesta su 4,66 in una scala da uno a dieci, cioè meno di mediocre. Il 59 per cento dei giovani ne usufruisce praticamente quotidianamente, e di coloro che non li utilizzano, la risposta più quotata è che oggettivamente ci si sposta più lentamente con i mezzi pubblici che con i propri, preferendo quindi questi ultimi se ne sono in possesso. In generale, il 43 per cento si lamenta dei quotidiani ritardi, il 31 per cento dei tempi di attesa incerti, seguiti poi dalla scarsa pulizia al 22 per cento. (segue) (Com)