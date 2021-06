Varese: cartellone estivo da oltre 180 eventi tra cinema musica e teatro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 180 gli eventi del cartellone “Estate Varese “, che inizia il 9 giugno, per terminare a fine settembre. In programma rassegne, festival, eventi, oltre al cinema all’aperto “Esterno Notte”, che per la sua 34esima edizione propone tante prime visioni, pellicole d'autore e incursioni musicali. Un'estate poi costellata di festival che spaziano per generi e proposte: si va da “Cortisonici Film Festival Varese”, con una quattro giorni dedicata al cinema breve da tutto il mondo, al “Black&Tube Festival”, la rassegna che abbraccia la musica rock, blues, indie, soul e rap. Tornano poi “Tra Sacro e Sacro Monte”, con la regia di Andrea Chiodi, e il “Varese Estense Festival”, che quest'anno celebra sul palco il mondo femminile. Spazio anche alla musica, specialmente quella classica, e al teatro. Ad animare l’estate varesina ci saranno poi grandi mostre, come quella dedicata al Giappone al Castello di Masnago, con un viaggio nel disegno e design dell'arte contemporanea giapponese, e la mostra “La civiltà delle palafitte”, per raccontare le ricchezze uniche del sito archeologico dell'Isolino Virginia. La Sala Veratti ospita la mostra dello scultore nipponico Ogata, mentre a Villa Panza, oltre alla collezione permanente, alla mostra “Sudden time” viene affiancata una rassegna di esperienze laboratoriali dedicate ai più piccoli. (segue) (Com)