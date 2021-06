Varese: cartellone estivo da oltre 180 eventi tra cinema musica e teatro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Estate varesina, con i suoi 180 eventi, è un ulteriore segno del ritorno alla socialità e alla progressiva ripresa di tutte le attività, a partire dalla cultura, settore che in questo anno e mezzo è stato duramente colpito e che attraverso il sostegno di tutti vogliamo rilanciare e sostenere”, dichiara il sindaco Davide Galimberti. “I nostri parchi, giardini, musei e spazi all'aperto ci consentono di ridare ampio spazio alle manifestazioni culturali, con appuntamenti diffusi in tutta la città. Un'occasione per riprendere la socialità all'insegna di cinema, musica, teatro, arte e spettacolo dal vivo”, sottolinea il primo cittadino. Tra i luoghi al centro di “Estate varesina”, Giardini Estensi, con la tensostruttura che ospiterà buona parte delle manifestazioni, Villa Toeplitz e il suo Tennis Bar, il Sacro Monte, Villa Panza, il Castello di Masnago, la Basilica di San Vittore, Sala Veratti, Sala Nicolini, Battistero di Velate, Villa Mirabello, Musei del Sacro Monte e molto altro ancora. E grazie al nuovo bus turistico Tourist Line, la domenica e i giorni festivi sarà possibile scoprire i luoghi di maggior interesse della città grazie al servizio gratuito. (Com)