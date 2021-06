Roma 2021: in corso incontro Michetti con eletti Fd'I di Campidoglio, Regione, Municipi e Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, sta incontrando in queste ore gli eletti e i dirigenti di Fratelli d'Italia per la Capitale. All'incontro, che sta vertendo sui temi principali della campagna elettorale (dai trasporti ai rifiuti, dall'urbanistica alla riforma dei poteri di Roma Capitale, dalla cultura al sociale) a quanto apprende "Agenzia Nova" stanno partecipando i consiglieri capitolini e quelli regionali, i deputati romani e i capigruppo dei municipi. (Rer)