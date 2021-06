Monza: si allarga zona traffico limitato del centro storico per favorire commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La zona a traffico limitato (ztl) di Monza si è allargata. Dal 9 giugno il traffico è off limits in via Bergamo, via de Gradi, via Monsignor Talamoni e via Santa Margherita con l'obiettivo - spiega il sindaco Dario Allevi - di "sostenere, ancora di più, la vocazione commerciale del centro storico". "D'accordo con gli esercenti - dichiara in una nota - abbiamo voluto ampliare la ztl con un obiettivo chiaro: migliorare la qualità del centro storico, per chi ci vive e per chi lo frequenta, rafforzandone la sua destinazione a centro commerciale a cielo aperto. Siamo sempre stati convinti del ruolo del commercio e della ristorazione come fattore strategico di sviluppo economico e di crescita sociale di Monza E lo siamo ancora di più adesso, all'inizio della ripresa dopo la fase buia dell'emergenza sanitaria e del lockdown. In questo percorso gli imprenditori e i commercianti non si devono sentire isolati, ma sostenuti dall'amministrazione nell'impegno e nella voglia di crescere". Fino a domenica 13 giugno la ztl sarà attiva il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 24 e la domenica dalle 11 alle 24. In queste fasce orarie il traffico è vietato in via Bergamo (dall'intersezione con via Pesa del Lino all'intersezione con via Canova), in via de Gradi (dall'intersezione con via Vittorio Emanuele all'intersezione con via Visconti), in via Monsignor Talamoni (dall'intersezione con via Santa Margherita fino all'intersezione con via de Gradi) e in via Santa Margherita (dall'intersezione con via Porta fino all'intersezione con via Monsignor Talamoni). (segue) (Com)