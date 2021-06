Monza: si allarga zona traffico limitato del centro storico per favorire commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal divieto di transito sono esclusi i veicoli dei residenti e i mezzi di pronto intervento e di soccorso. È inoltre vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Bergamo (dall'intersezione con via Visconti fino all'intersezione con via Canova). Da mercoledì 16 giugno a domenica 26 settembre, nelle stesse vie, le fasce orarie della zona a traffico limitato cambieranno: mercoledì dalle 18 alle 24; giovedì dalle 18.30 alle 24; venerdì dalle 18.30 all'01 del giorno successivo; sabato dalle 18.30 all'01 del giorno successivo; domenica dalle 11 alle 24. "Come ormai da consuetudine – conclude Dario Allevi – ho incontrato i gestori di bar e ristoranti per discutere con loro come affrontare l'estate anche in vista dell'ingresso della nostra regione in zona bianca. Ho avvertito da parte di tutti i presenti l'apprezzamento per questo modus operandi dell'amministrazione comunale e ho colto l'occasione, sempre nell'ottica della reciproca collaborazione, di fare loro due raccomandazioni. La prima di essere assolutamente intransigenti nel non vendere bevande alcoliche ai minorenni, la seconda di non servire ai clienti cocktail o similari in bicchieri o bottiglie di vetro". "Se ognuno, nel proprio ambito, farà la sua parte sono certo che potremo vivere un'estate di ripartenza così come la desideriamo tutti", conclude il primo cittadino. (Com)