Svezia: autorità sanitarie lanciano allarme su variante delta del Covid-19 e focolai locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari sanitari svedesi hanno lanciato l'allarme circa preoccupanti focolai locali della variante delta del Covid-19 e hanno esortato le persone a vaccinarsi per evitare una quarta ondata della pandemia. "Ci sono alcune nuvole scure all'orizzonte e penso principalmente ai focolai della variante delta. Si trova in Europa e anche localmente in Svezia", ​​ha detto il direttore generale dell'agenzia sanitaria svedese, Johan Carlson, nel corso di una conferenza stampa. Finora, in Svezia sono stati confermati solo 71 casi della variante, ma ciò ha spinto l'agenzia a intensificare la ricerca dei contatti. La variante delta rappresenta circa il 90 per cento dei nuovi casi nel Regno Unito. (Sts)