Spagna: fonti stampa, governo soddisfatto da risultati diplomazia "discreta" con Rabat

- Il governo spagnolo è "relativamente soddisfatto" dei risultati della "diplomazia discreta" adottata per risolvere la crisi con il Marocco. Come riferisce il quotidiano "El Diario", lo hanno affermato fonti del ministero degli Esteri di Madrid, escludendo, tuttavia, che fino a questo momento ci sia stato un contatto diretto tra la ministra spagnola Arancha Gonzalez Laya, e l'omologo marocchino, Nasser Bourita. Il desiderio è quello di "normalizzare" anche se la posizione della Spagna sul Sahara occidentale "non è cambiata e non cambierà", hanno sottolineato le stesse fonti. In merito al disappunto espresso da Rabat per la risoluzione approvata ieri dal Parlamento europeo, il ministero ha ricordato che che questa istituzione ha il potere di approvare "i testi che ritiene appropriati", respingendo l'accusa che la Spagna stia cercando di "europeizzare" la crisi, insistendo sul fatto che Ceuta è un territorio spagnolo e quindi comunitario. Secondo il governo marocchino, la risoluzione Ue "è controproducente" ed ha trasformato l'Eurocamera in "uno strumento in questa crisi". La decisione "non è conforme al record esemplare della cooperazione del Marocco con l'Ue nel campo della migrazione", ha attaccato Rabat, sottolineando che "coloro che criticano il Marocco al riguardo sono gli stessi che approfittano dei risultati tangibili e quotidiani di questa cooperazione sul campo". (Spm)