G7: Johnson incontra Draghi in bilaterale, focus su pandemia, cambiamento climatico e Libia

- Il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente del Consiglio Mario Draghi si sono incontrati oggi in un vertice bilaterale a margine del summit G7 in corso in Cornovaglia. I due leader hanno parlato delle esperienze dei rispettivi Paesi durante la pandemia, e hanno condiviso impressioni sui lavori in vista della presidenza italiana del G20, per assicurarsi che "il mondo sia meglio preparato a future crisi sanitarie", ha affermato un portavoce di Downing Street. Durante l'incontro, durato circa mezz'ora, Johnson e Draghi hanno anche discusso dell'importanza di ricostruire le economie in maniera più pulita dal punto di vista ambientale in seguito alla pandemia, insieme all'importanza per le economie più avanzate di rispettare l'impegno preso di investire 100 miliardi di dollari all'anno complessivamente in Paesi in via di sviluppo al fine di combattere l'emergenza climatica. I due leader hanno inoltre parlato di interessi comuni a livello di politica estera, tra cui dell'importanza di supportare un durevole cessate il fuoco in Libia, in modo che si possano gettare le basi per una transizione democratica pacifica di lungo periodo. Draghi inoltre ha intrattenuto una breve conversazione all'arrivo in Cornovaglia con il presidente francese Emmanuel Macron. (Res)