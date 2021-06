Cultura: Gualtieri, Roma ospiti Autorità antiriciclaggio europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma ospiti Autorità antiriciclaggio europea. Lo dichiara in una nota il deputato e candidato alle primarie della coalizione del centrosinistra a sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "In questi anni l'Italia è stata in prima fila nel sostenere un rafforzamento della legislazione europea antiriciclaggio e costituisce un'eccellenza riconosciuta da tutti in questo settore, non solo per il quadro normativo molto avanzato ma anche per la straordinaria professionalità della Guardia di Finanza e delle Unità di informazione finanziaria (Uif) presso la Banca d'Italia - aggiunge Gualtieri -. Per questo, ora che è imminente la proposta legislativa della Commissione Europea - da noi da tempo sollecitata - che prevede l'istituzione di un'Autorità europea antiriciclaggio e di un Meccanismo unico di coordinamento degli Uif, è giusto che l'Italia candidi Roma ad ospitarli, come proposto oggi da Antonio Patuelli. Ci metteremo da subito al lavoro con il Governo su questo tema, che costituisce un'opportunità importante per Roma e al tempo stesso un doveroso riconoscimento per la Capitale del Paese leader in Europa nell'azione contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo", conclude Gualtieri.(Com)