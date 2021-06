Lodi: Orlando chiama questore per chiarimenti su incidenti notte scorsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha avuto un colloquio telefonico con il questore di Lodi, il dottor Giovanni Di Teodoro, per avere informazioni e chiarimenti in merito agli incidenti avvenuti la notte scorsa davanti a un’azienda di logistica a Tavazzano. Il ministro ha chiesto di essere costantemente informato sugli eventuali sviluppi della vicenda. Lo comunica in una nota il ministero del Lavoro. (Com)