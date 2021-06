Albania: presidente Meta, decisione Parlamento su mia destituzione è "incostituzionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta si è detto per nulla preoccupato dalla decisione "incostituzionale" del Parlamento sulla sua destituzione. Parlando ai giornalisti per la prima volta dopo il voto contro di lui, avvenuto questa settimana in Parlamento a Tirana con il voto favorevole di 104 deputati, il capo dello Stato ha detto di attendere con molta pazienza il completamento dei processi di appello sulle irregolarità nel voto del 25 aprile. "Come sapete il potere nell'intero territorio del Paese è controllato da un solo partito", ha dichiarato Meta auspicando possibilità di cooperazione con "una nuova maggioranza, una nuova opposizione, in un nuovo Parlamento nel rispetto della Costituzione". (segue) (Alt)