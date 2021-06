Albania: presidente Meta, decisione Parlamento su mia destituzione è "incostituzionale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico albanese considera la decisione del Parlamento di Tirana, che ha votato in favore della destituzione del presidente Ilir Meta, come "incostituzionale", secondo quanto riferito in una nota del principale partito dell'opposizione albanese, che invita pertanto la Corte costituzionale a "sovvertire la farsa" nel giudizio finale sulla destituzione di Meta che dovrà prendere entro tre mesi. Secondo i democratici albanesi guidati da Lulzim Basha, la decisione del Parlamento composto da un solo partito è "illegittima" e rappresenta un grave attacco contro il presidente della repubblica. "L'attacco incostituzionale del Parlamento illegittimo contro l'istituzione del presidente della repubblica è un atto che immerge ulteriormente il regime Rama-Doshi nelle sue caratteristiche antidemocratiche", si legge nella nota, secondo cui tale atto avviene "subito dopo il massacro elettorale e il più grande furto di voti mai avvenuto". (segue) (Alt)