G7: Johnson apre i lavori del primo summit in presenza dopo la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson, organizzatore del summit di quest'anno, ha aperto i lavori del primo G7 in presenza dall'inizio della pandemia, ringraziando i partecipanti per essere convenuti e rimarcando l'eccezionalità dell'evento dopo un anno e mezzo di restrizioni e lockdown. Johnson ha sottolineato come questo vertice sarà fondamentale per parlare di emergenza climatica, ma allo stesso modo di come affrontare le pandemie del futuro. Il primo ministro britannico ha poi parlato dell'importanza di ricostruire le economie in maniera migliore rispetto al passato, con l'obiettivo di evitare quanto accaduto dopo la crisi del 2008, in seguito a cui la ripresa "non è stata uguale a tutti i livelli della società". Johnson ha poi rimarcato l'importanza di "battere la pandemia insieme", prima di iniziare la prima assemblea primaria del summit, in assenza di telecamere.(Rel)