Nato: Stoltenberg, mi aspetto approvazione del nostro prossimo concetto strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tempo di aggiornare il concetto strategico della Nato perché molte sfide e l'ambiente globale sono mutati dal 2010, quando i leader concordarono l'attuale concetto strategico. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa in vista del Summit di lunedì. "Mi aspetto che i leader Nato concordino lunedì che è tempo di fare il prossimo concetto strategico della Nato perché l'ultimo è stato concordato nel 2010 al Summit di Lisbona e da allora il mondo è cambiato e anche le minacce e le sfide sono cambiate", ha detto il segretario generale. Stoltenberg ha spiegato che, ad esempio, nell'attuale concetto strategico "la Cina non è menzionata" e il cambiamento climatico non è quasi affatto menzionato. E, per quanto riguarda la Russia, questa "si trovava in un posto molto differente allora", nelle relazioni con l'Occidente, "rispetto ad oggi dove siamo al punto più basso dalla fine della guerra fredda nelle nostre relazioni con la Russia". Quindi, "mi aspetto che i leader mi diano l'incarico di organizzare il processo" di preparare il prossimo concetto strategico su cui i leader Nato potranno concordare al prossimo Vertice nel 2022. (Beb)