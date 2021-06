Spagna: Arce (Banca centrale), ripresa a livelli pre-crisi alle fine del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale di Spagna è "fiduciosa" che l'economia possa recuperare i livelli che aveva prima dello scoppio della pandemia alla fine del 2022 o, al più tardi, all'inizio del 2023. È quanto affermato dal direttore generale di economia e statistica della Banca di Spagna, Oscar Arce, nel corso del suo intervento all'evento "Il valore dell'esperienza" organizzato dal quotidiano "El Confidencial", evidenziando tuttavia che ciò non significa che non rimangano "cicatrici importanti", come la crescita del debito pubblico. A questo proposito, Arce ha ricordato che l'aumento del debito pubblico è stato "molto alto" e alla fine del primo trimestre di quest'anno ha raggiunto il 125 per cento del Pil, quasi 30 punti in più di un anno prima. Nonostante questo, Arce si è detto favorevole al mantenimento di una politica fiscale espansiva fino a quando non sarà superata la crisi economica, per poi introdurre dei piani progressivi di riduzione del debito. L'economia ha sostenuto la necessità di introdurre in Spagna un quadro lavorativo capace di adattarsi a un mondo che cambia dando risposte, in particolare, al problema della precarietà e temporaneità dei contratti che genera "instabilità e vulnerabilità". (Spm)