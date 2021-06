Nato: Stoltenberg, aspetto sì degli alleati ad acceleratore di innovazione per difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la promozione della cooperazione tecnologica tra alleati, punto che si inserisce all'interno dell'Agenda Nato 2030, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto di attendersi, al summit di lunedì a Bruxelles, il sì dei Paesi dell'Alleanza atlantica ad "istituire un acceleratore di innovazione per la difesa, un centro per la tecnologia" che possa "promuovere la cooperazione tecnologica tra alleati e lavorare con start-up, industrie e università". Inoltre, ha detto, "mi aspetto anche un accordo per istituire un Fondo per l'innovazione della Nato. Dove gli alleati possono sostenere le start-up legate alla difesa e alla sicurezza", ha aggiunto Stoltenberg nella conferenza stampa in vista del Vertice. (Beb)