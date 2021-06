Speciale infrastrutture: Bellanova, intermodalità via maestra per sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita non deve pregiudicare l'ambiente che è uno dei mezzi, e non il fine ultimo dello sviluppo, contribuendo all'equità perché arresta e risolve la sperequazione distributiva all'interno delle singole economie e soprattutto tra le economie: un'economia in crescita è più stabile, sia dal punto di vista ciclico, sia da quello della stabilità dei prezzi, sia da quello dei mercati finanziari. Così Teresa Bellanova, viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ospite stamane al web meeting promosso da Consenso Europa dedicato a “Infrastrutture, mobilità sostenibile e semplificazione degli appalti pubblici”. “La crescita è una buona crescita solo se esprime le risorse necessarie ad applicare le tecnologie meno invasive e nocive per l'ambiente e capaci di riparare i danni ambientali già prodotti: così come le infrastrutture che servono non determinano fratture nel territorio, ma contribuiscono a ricomporle”, ha spiegato, ribadendo l’attenzione del Pnrr al tema dell’intermodalità “in quanto la sinergia tra tipologie di trasporto differenti coniuga sicurezza, diminuisce il traffico, riduce l'inquinamento e genera convenienza economica e altrettanto massicciamente interveniamo sul trasporto pubblico locale perché gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza del materiale rotabile riducono l'inquinamento". (Com)