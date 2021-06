Speciale infrastrutture: M5s, investimenti e digitalizzazione per migliorare efficienza dei porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture, digitalizzazione e semplificazione sono fondamentali per il rilancio complessivo dei sistemi portuali e renderli efficienti e competitivi con il resto del Mediterraneo. Così in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Ficara. "Con la commissione Trasporti abbiamo avviato un ciclo di sopralluoghi nei porti italiani e abbiamo visitato quelli di Augusta e Catania per l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, Palermo per l'Autorità della Sicilia occidentale: un’occasione importante per fare il punto della situazione sugli sviluppi in atto e sulle criticità, in vista anche degli importanti investimenti previsti nel Pnrr”, ha detto, aggiungendo che l’economia del mare deve “diventare strategica mentre è ancora oggi troppo poco sfruttata, soprattutto in una isola come la Sicilia che si trova al centro del Mediterraneo ed è fondamentale per tutto il nostro Paese". (Com)