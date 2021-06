Speciale infrastrutture: Bellanova, con 62 miliardi Mims primo ministero per investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riforme e investimenti, sostenibilità e accessibilità: sono le parole chiave del Piano nazionale di ripresa e resilienza e identificano le chiavi di accesso al rilancio del Paese". Lo ha detto Teresa Bellanova, viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha aperto il Digital Debate, organizzato dallo Studio Di Pardo con la collaborazione di Consenso Europa, dal titolo "Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Semplificazione appalti pubblici". Hanno preso parte all''evento, oltre alla viceministra, anche il membro della commissione Lavori pubblici e Comunicazioni, senatore Salvatore Margiotta, il membro della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, il deputato Edoardo Rixi, i soci fondatori dello Studio Di Pardo, Salvatore Di Pardo e Giuliano Di Pardo, la presidente Enav, Francesca Isgrò e il direttore generale di Confetra, Ivano Russo. "Questa è l'occasione per colmare il divario tra Nord e Sud ed il divario di genere - ha proseguito la Viceministra -. Senza una Pa moderna non ci può essere la crescita infrastrutturale del Paese. Con la cospicua dote di 62 miliardi il Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili è, nel Piano, il primo ministero per investimenti. La politica - ha concluso Bellanova - deve rigenerarsi e recuperare autorevolezza, si riparte ora". (Com)