Speciale infrastrutture: Spagna, "Madrid nuovo nord", accordo vicino per progetto di costruzione di 10.400 case

- L'accordo per la costruzione del progetto di urbanizzazione "Madrid nuovo Nord", che prevede la costruzione di 10.400 case nel nuovo quartiere della capitale spagnola, sta per entrare nella fase finale. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", nei prossimi giorni, la società sviluppatrice Distrito castellana norte (Dcn), insieme al Comune di Madrid, al governo regionale e ad Amministratore di infrastrutture ferroviarie (Adif), si incontreranno per firmare l'accordo quadro dell'investimento che dovrebbe superare i 5 miliardi di euro. L'accordo era già stato raggiunto ad aprile di quest'anno ma è poi stato rinviato a causa delle elezioni regionali che si sono tenute il 4 maggio. I diversi partiti stanno aspettando che la presidente Isabel Díaz Ayuso, formi il suo nuovo esecutivo per fissare una data per l'atto. Il comune, la comunità di Madrid, Dcn e Adif hanno concordato di creare un comitato tecnico di controllo, in cui le quattro parti saranno rappresentate per monitorare il corretto progresso delle infrastrutture e per garantire che i rispettivi obblighi siano rispettati. Oltre alla ristrutturazione della stazione di Chamartin, il progetto comprende tre nuove fermate della metropolitana e un'ulteriore stazione ferroviaria suburbana nel quartiere di Fuencarral. (Spm)