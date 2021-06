Speciale infrastrutture: Egitto, realizzati di 857 ponti e tunnel in sette anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti dell'Egitto ha affermato che lo Stato ha realizzato 857 ponti e tunnel per un costo totale di 120 miliardi di sterline egiziane (circa 6,5 miliardi di euro) nel periodo compreso fra il 2014 e il 2021. In un rapporto sui risultati conseguiti in sette anni durante l'era del presidente Abdel Fatah al Sisi, il dicastero ha aggiunto che lo Stato ha speso complessivamente 261 miliardi di sterline egiziane (13,68 miliardi di euro) per i progetti fin qui realizzati, mentre per l’anno fiscale 2021/2022 (al via il primo luglio) è prevista una spesa pari a 58 miliardi di sterline (3,04 miliardi di euro). (Cae)