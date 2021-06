Speciale energia: Gruppo Cap donerà a "Forestami" 2.780 alberi per Città Metropolitana di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Forestami è un bellissimo progetto di forestazione urbana che interessa non solo la città ma tutta l’area metropolitana - prosegue il Presidente di Gruppo Cap - Questo, per noi che siamo presenti Capillarmente a livello locale, è un grande valore che vogliamo supportare. L’adesione a Forestami rappresenta la cornice perfetta per le iniziative che Gruppo Cap promuove sul territorio, come ad esempio il concorso Let’s Green”. La sostenibilità ambientale è infatti un asset portante della strategia aziendale di Gruppo Cap, la quale porta avanti da tempo iniziative legate alle attività di riduzione delle emissioni di CO2, di riduzione dei fanghi smaltiti in discarica a favore di sistemi alternativi che prevedono il recupero di materia ed energia, di protezione della risorsa idrica. Particolare attenzione è posta alla trasparenza, alla comunicazione e al coinvolgimento dei cittadini e delle Amministrazioni locali attraverso strumenti come il Bilancio di Sostenibilità e iniziative come il concorso Let’s Green! grazie al quale sono stati donati ai Comuni vincitori alcuni progetti di forestazione, a cura dei professionisti di Parco Nord Milano, che verranno realizzati nel prossimo autunno. “Gruppo Cap rappresenta un partner strategico per la buona riuscita di Forestami e siamo felici di collaborare anche in questa occasione, dando un importante seguito alle passate attività di progettazione e riqualificazione ambientale svolte per la holding idrica milanese - spiega Riccardo Gini, Direttore di Parco Nord Milano e Direttore tecnico di Forestami - tutte le attività di riforestazione che progetteremo e realizzeremo per Gruppo Cap nella prossima stagione agronomica andranno ad aumentare il Capitale naturale di Città Metropolitana e contribuiranno a raggiungere l’obiettivo di 3 milioni di piante entro il 2030”. (Com)