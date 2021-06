Recovery: Brunetta, è contratto con Ue, credibilità Italia ha valore economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come il governo ha mantenuto l’impegno con i sindacati aprendo la stagione dei rinnovi contrattuali, allo stesso modo ha rispettato l’impegno con l’Europa sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è ugualmente un contratto. Abbiamo approvato nei tempi il decreto con la governance del Piano e le semplificazioni e il decreto ‘reclutamento’ pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Tre pilastri essenziali per il decollo e il funzionamento del Pnrr: da un lato eliminiamo i colli di bottiglia, dall’altro scommettiamo sulle competenze dei lavoratori pubblici, quelli che assumeremo e i 3 milioni già in servizio. Tra le assunzioni a tempo indeterminato per il ripristino del turnover al 100 per cento e quelle a tempo determinato per il Pnrr stimiamo 100-150mila nuovi ingressi l’anno nella Pa nei prossimi cinque anni. È una scossa a tutte le amministrazioni. Bisogna saper selezionare le persone giuste al posto giusto, perché la macchina dello Stato deve correre in sintonia con il resto del Paese”. Lo ha affermato Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo in videocollegamento al convegno “Prima che sia domani. Una nuova Pa per l’Italia del futuro”, promosso da Cisl Fp. “Tutto sta avvenendo in un’Italia che sta uscendo dalla pandemia e che sta tornando a essere credibile. In economia la credibilità è un valore: vuol dire aumentare la capacità di attrazione degli investimenti privati – ha aggiunto -. Oltre ai 230-240 miliardi di investimenti del Pnrr, nei prossimi cinque anni, se continueremo con questa strategia ‘draghiana’ della credibilità, potremo mobilitare fino a mille miliardi di investimenti totali. Vi chiedo di affrontare questo momento senza paura, con lo spirito di servizio che avete dimostrato, l’orgoglio di servire 60 milioni di italiani e la consapevolezza della vostra missione strategica in questa fase di ricostruzione: fornire servizi pubblici di qualità a cittadini e imprese, prenderli per mano e non ostacolarli. Apriamo un circuito virtuoso, con fiducia reciproca”.(com)