Covid: Svimez, aumentano giovani che non studiano e non lavorano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 gli under 35 che non studiano e non lavorano sono saliti al 36,1 e del 35,8 per cento rispettivamente nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord. Sono i dati dello studio “Il lavoro nella pandemia: impatti e prospettive per persone, settori e territori” condotto da Svimez per conto di Enbic. Sale anche il tasso di disoccupazione, pari al 25,4 e al 13,4 per cento rispettivamente per il Mezzogiorno e per il Centro-Nord: con salari stagnanti e ore di lavoro che scendono, il numero di persone che, pur lavorando, sono comunque povere, potendo contare su un reddito inferiore al 60 per cento di quello medio, è nettamente aumentato. I poveri tra gli occupati in Italia sono pari al 13 per cento nel 2020, rispetto all’8,9 del 2004. A ciò, si legge nel documento, si aggiungono difficoltà di reperimento: il Sud registra un aumento relativamente più accentuato delle difficoltà di reperimento che passano dal 21 al 25 per cento, mentre nel Centro-Nord salgono dal 28,5 al 31,5. (Rin)