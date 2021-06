Municipio Roma X: Ferrara (M5s), la destra chiede commissioni "spreco", Michetti controlli i suoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra che non vuole la ciclabile e preferisce l'inquinamento delle auto rimanga tranquilla senza agitarsi. Inoltre mi sembra chiaro che convocare nelle sedi istituzionali commissioni ‘spreco’, invitando cialtroni e mascalzoni provochi seria preoccupazione". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere del M5s Paolo Ferrara replicando alle affermazioni dei gruppi di centrodestra del Municipio X che hanno lamentato l'assenza della maggioranza M5s in commissione Trasparenza municipale. "Consiglio al candidato sindaco Michetti di controllare i suoi partiti nel municipio del litorale perché rischia di mettersi dalla parte sbagliata dopo che questa amministrazione ha fatto di tutto per riportare sul territorio la legalità", conclude. (Rer)