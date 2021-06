© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini cechi e bulgari potranno viaggiare nei rispettivi Paesi dopo la prima dose di vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato con un messaggio su Twitter il ministro degli Esteri ceco, Jakub Kulhanek, oggi in visita a Sofia. Per i cittadini cechi diretti in Bulgaria varrà insomma quanto già stabilito bilateralmente con la Croazia e, aggiunge Kulhanek, con la Slovacchia a partire da lunedì. (Vap)