Russia: Putin firma legge segreto d'ufficio nel campo della difesa

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato una legge che introduce nell'ordinamento il concetto di Segreto d'ufficio nel campo della Difesa. Il documento è stato pubblicato sul portale ufficiale per le informazioni legali. Nella definizione di segreti d'ufficio in materia di difesa rientreranno le informazioni che si generano nell'esercizio dei poteri da parte di autorità federali e territoriali, in organismi che predispongono misure in materia di difesa, "la cui diffusione può essere dannosa nell'esercizio delle presenti le misure". Gli emendamenti approvati dal documento sono stati introdotti nella legge federale "Sulla difesa". (Rum)