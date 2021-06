Covid: Svimez, da emergenza sanitaria effetti territoriali asimmetrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica e sociale seguita all’emergenza sanitaria ha determinato effetti territoriali asimmetrici, solo in parte ricomposti dalle pur incisive misure di sostegno del lavoro e delle imprese a causa delle rilevanti differenze strutturali maturate tra Nord, Centro e Sud nel corso della lunga crisi 2008-2014, che hanno determinato capacità di assorbimento e reazione allo shock di intensità molto variabile. Sono i dati dello studio “Il lavoro nella pandemia: impatti e prospettive per persone, settori e territori” condotto da Svimez per conto di Enbic. Fortemente differenziate anche se sostanzialmente in linea con gli andamenti circoscrizionali, si legge nel documento, le dinamiche regionali: l’analisi settoriale evidenzia andamenti negativi in tutte le regioni per il settore industriale con l’eccezione del Trentino Alto Adige e andamenti positivi nei servizi in tutte le regioni con l’eccezione della Liguria al Centro-Nord e di Abruzzo, Basilicata e Sicilia al Sud. Effetti, scrive Svimez, che hanno colpito “un mercato del lavoro nazionale già segnato dalla mancata crescita della produttività e dei salari, dalla precarizzazione e parcellizzazione del lavoro, da un tendenziale aumento delle diseguaglianze sociali, di genere e generazionali, tutte in larga parte sovrapponibili ai divari territoriali”. (Rin)