Lavoro: Svimez, competenze, smart working e sostegni tre fronti da presidiare

- Lo shock pandemico ha avuto effetti estremamente significativi su una struttura del mercato del lavoro già segnata da criticità e debolezze: in attesa di capire quali saranno le concrete conseguenze della fine del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione Covid, si evidenzia a oggi un calo dell’occupazione abbastanza omogeneo nel Paese, mentre ancora una volta appaiono particolarmente colpite le fasce tradizionalmente più deboli del mercato del lavoro come i giovani e le donne. Sono i dati dello studio “Il lavoro nella pandemia: impatti e prospettive per persone, settori e territori” condotto da Svimez per conto di Enbic. “In prospettiva sono tre i fronti da presidiare con specifiche misure utili a scongiurare i rischi di amplificazione delle disuguaglianze tra persone, settori e territori: il disallineamento tra domanda di lavoro delle imprese e i livelli di competenze maturate dai giovani italiani più istruiti al primo ingresso nel mercato del lavoro; la graduale riduzione delle misure di sostegno a imprese e lavoratori; le nuove forme di organizzazione del lavoro quali lo smart-working nel settore pubblico e privato”, si legge nel documento. (Rin)