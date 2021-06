Visegrad: in Polonia riunione dei presidenti dei Parlamenti del V4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti dei Parlamenti del Gruppo di Visegrad (V4) si sono riuniti oggi a Sleza, nei pressi di Breslavia. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". Elzbieta Witek, presidente del Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, ha dichiarato dopo l'incontro che i presenti "sono d'accordo su tutte le questioni importanti per la nostra regione". Alla riunione hanno preso parte i presidenti dei Parlamenti monocamerali di Slovacchia e Ungheria, Boris Kollar e Laszlo Kover, quelli della Camera dei deputati e del Senato cechi, Radek Vondracek e Milos Vystrcil, e per la Polonia, oltre a Witek, il presidente del Senato, Tomasz Grodzki. In conferenza stampa Witek ha dichiarato che il V4 parla con una voce sola e che i Paesi membri "vogliono rafforzare questa voce" anche attraverso la diplomazia parlamentare. "Nell'incontro di oggi abbiamo discusso molte questioni importanti" a partire dalle minacce "non solo nei confronti dell'Europa centro-orientale", ma anche quelle che riguardano "l'Unione europea". Abbiamo messo l'accento su quanto sta accadendo sul nostro confine orientale e sottolineato il significato della lotta dell'opposizione in Bielorussia", ha detto la presidente del Sejm. La seconda parte della riunione è stata dedicata alla Conferenza sul futuro dell'Europa. (Vap)