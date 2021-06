Speciale energia: Cattaneo, grazie a professor Testa per proficua collaborazione con regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, in seguito alla notizia delle dimissioni del presidente di Enea, afferma in una nota: "Esprimo vicinanza al professor Federico Testa, presidente uscente di Enea, per la scelta di lasciare l'incarico, con l'augurio più sincero per le sfide personali che dovrà affrontare". "Regione Lombardia ed Enea - prosegue Cattaneo - hanno collaborato attivamente in questi anni alla sfida della sostenibilità ambientale, della transizione energica, della ricerca e dei cambiamenti climatici, sottoscrivendo anche un accordo di collaborazione che sta dando molti frutti, come l'apertura dello sportello 'Energia e Clima' a disposizione delle Amministrazioni locali". "Ringrazio - conclude l'assessore - il professor Testa per il lavoro svolto e per l'attiva collaborazione con la nostra amministrazione regionale". (Com)