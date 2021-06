Speciale energia: Teheran accusa Aiea di avere un “approccio controproducente” ai negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha accusato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) di avere un “approccio controproducente" dopo la pubblicazione di un rapporto che rilevava preoccupazioni per la presenza di attività nucleare in diversi siti ufficialmente non destinati allo sviluppo dell’energia atomica. Questo documento "non è credibile" e "profondamente deludente", ha dichiarato l'ambasciatore iraniano presso l'Aiea, Kazem Gharib Abadi, in occasione della riunione del consiglio di amministrazione dell’Aiea a Vienna. "Si tratta di una ripetizione del rapporto precedente, che non riflette gli ultimi sviluppi e progressi tra le due parti, soprattutto negli ultimi due mesi", ha affermato Gharib Abadi. "Questo mostra l'approccio parziale dell'Aiea nelle sue interazioni con l'Iran, di cui ignora il livello di cooperazione", ha aggiunto, mettendo in dubbio la "credibilità" dell’Agenzia Onu. Un simile approccio "potrebbe diventare un ostacolo" negli scambi futuri, ha avvertito l'ambasciatore iraniano. (Res)