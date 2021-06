Speciale energia: Polonia, nasce società statale per l'energia nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia nascerà una società statale per l'energia nucleare. Lo ha reso noto Piotr Naimski, plenipotenziario del governo per l'infrastruttura energetica strategica, in conversazione con l'agenzia di stampa "Pap". Il nome della società sarà Polskie Elektrownie Jadrowe e si occuperà della costruzione e della gestione delle centrali che sorgeranno nel Paese. Una società per la verità già esiste, Pge Ej1, le quote dei cui azionisti sono state acquistare dal Tesoro polacco. Il cambio del nome è "in corso di registrazione". Naimski ha ricordato che il piano polacco è quello di costruire sei blocchi nucleari per una potenza totale di 6-9 gigawatt, affinché entro la metà degli anni Quaranta di questo secolo il 20-25 per cento dell'energia prodotta in Polonia sia di derivazione nucleare. "La partecipazione del nucleare come fonte a zero emissioni nel Patto verde europeo è evidente", afferma il politico. "Senza l'atomo" è impossibile "un bilanciamento del sistema energetico polacco. La Polonia non può essere sistematicamente dipendente dalle importazioni di energia", ha proseguito Naimski. (Vap)