Speciale energia: Francia, energie rinnovabili, un collettivo di rappresentanti chiede maggiore condivisione

- In Francia lo sviluppo delle energie rinnovabili deve essere condiviso tra i territori. È quanto si legge in un messaggio pubblicato sul quotidiano "Le Monde" e firmato da 11 rappresentanti locali. "Da diverse settimane assistiamo ad una campagna per denigrare lo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare l'energia eolica", si legge nel messaggio, dove si sottolinea che "contribuire alla transizione energetica della Francia è un dovere, una fierezza e anche un'opportunità". I rappresentanti locali evocano poi il fatto che sviluppo le rinnovabili si avrà un'energia prodotta in Francia, "una forma di patriottismo nel senso nobile del termine", oltre alla "responsabilità" dei territori. E proprio ogni collettività deve fare uno sforzo per produrre la propria parte, secondo quanto si legge nel messaggio. (Frp)