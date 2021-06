Speciale energia: Grecia, produzione industriale in crescita del 22,5 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Grecia è aumentata del 22,5 per cento ad aprile rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, dopo un 5,7 per cento rivisto al rialzo a marzo. Lo riferisce l'istituto di statistica greco Elast. Guardando ai componenti dell'indice, la produzione manifatturiera è aumentata del 22,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, mentre la produzione mineraria è aumentata del 46,4 per cento. La produzione di energia elettrica è aumentata del 22,4 per cento. (Gra)