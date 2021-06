Speciale energia: Enel si aggiudica 41 Mw in quinta asta Italia di Gse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Green Power Italia ed Enel Produzione si sono aggiudicate nel quinto round di gare Fer indette dal Gse (Gestore servizi energetici) - nei contingenti "aste" e "registri" - 41,2 Mw tra nuova capacità rinnovabile e rifacimenti di impianti idroelettrici già in servizio. Della potenza complessiva aggiudicata - si legge in una nota di Enel - 39,9 Mw sono relativi a 6 progetti di nuova capacità solare, che saranno realizzati in Emilia Romagna e Sicilia, con lavori di costruzione che verranno avviati nel 2021, e 4 rifacimenti di impianti idroelettrici già operativi in Piemonte e Veneto, con cantieri che verranno realizzati tra il 2021 ed il 2023. Gli ulteriori 1,3 Mw sono relativi a nuova capacità rinnovabile nel contingente "registri" per 5 progetti solari, di cui 4 su tetti di edifici Enel. La quinta asta per le Fonti energetiche rinnovabili del Gse, a fronte di 1.582 Mw di capacità disponibile per il contingente "asta - nuova capacità rinnovabile >1 Mw" (Gruppo A) ha registrato una offerta complessiva di soli 98,9 Mw con progetti aggiudicati per 73,7 Mw, pari a poco meno del 5 per cento del contingente messo a disposizione. (Com)