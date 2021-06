Speciale energia: Polonia, premier Morawiecki, gasdotto Baltic Pipe non è in pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il premier polacco, Mateusz Morawiecki, il gasdotto Baltic Pipe non è un investimento in pericolo. Morawiecki ha così parlato durante un intervento a Stettino, in Pomerania occidentale, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". "Un'agenzia danese ha fermato i lavori" per tutelare "l'habitat di topi e pipistrelli. Posso solamente esprimere il mio grande desiderio che le analisi finiscano presto perché ovviamente rispettiamo ogni specie di topo o pipistrello ma questo investimento è cruciale. Lo completeremo sicuramente", ha affermato il premier polacco. La scorsa settimana Energinet, operatore del sistema di distribuzione danese di gas ed energia elettrica, ha reso noto che la commissione di appello per l'ambiente ha revocato i permessi a causa di preoccupazioni per la conservazione di specie protette, di fatto sospendendo la costruzione del gasdotto. L'Agenzia danese per la tutela dell'ambiente deve ora compiere analisi aggiuntive per valutare se l'investimento può danneggiare o distruggere luoghi che le specie suddette usano per riprodursi e riposare. La parte terrestre del progetto è lunga 210 chilometri e deve attraversare lo Jutland danese e le isole di Fionia e Selandia. Il Baltic Pipe serve a collegare i giacimenti di gas della Norvegia alla Polonia, passando attraverso la Danimarca. (Vap)