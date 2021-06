Francia: accordo tra Cma Cgm e Cnes su nuove soluzioni al trasporto marittimo e ad attività spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'armatore Cma Cgm e il Centro nazionale di studi spaziali (Cnes) hanno annunciato un partenariato volto a "concepire e sviluppare in comune delle soluzioni innovatrici al servizio del trasporto marittimo, della logistica e dell'attività spaziale". È quanto si legge in un comunicato congiunto. I due partner studieranno un "percorso marittimo intelligente" capace per migliorare la sicurezza della navigazione e ridurre l'inquinamento sulla base di dati raccolti dalle correnti, i venti e le onde. A questo si aggiungono poi studi sull'utilizzo dell'energia a idrogeno per il settore e delle nuove soluzioni alla logistica e all'infrastruttura portuale.(Frp)