Roma: Battaglia (Pd), surreali annunci case in vendita in stabile Lucha y siesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo con convinzione l'appello che arriva dalle attiviste e dalle operatrici della casa delle donne Lucha y siesta a segnalare qualsivoglia comunicazione su siti immobiliari di vendita di case nello stabile di via Lucio Sestio 10". Così in una nota Erica Battaglia della direzione regionale del Pd. "La casa delle donne nel Municipio VII - aggiunge - è bene comune e l'impegno della Regione Lazio ne è testimonianza. Non si illudano i creativi che hanno messo online questa pensata: difenderemo la casa, il suo valore sociale e i suoi servizi in ogni modo utile". (Com)