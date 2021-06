Roma: Mazzei (Pd), Municipio VII ha bisogno di luoghi per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non crediamo sia solo una provocazione quella di costituende società immobiliari che hanno messo gli occhi sullo stabile di via Lucio Sestio 10 che ospita la casa delle donne del Municipio VII". Così in una nota Carlo Mazzei, candidato alle primarie per la presidenza del Municipio VII. "Gli annunci online di una sua vendita - aggiunge - per farne case contrastano con la volontà della cittadinanza e con l'impegno profuso dalla Regione Lazio che valutano positivamente il lavoro di accoglienza portato avanti a Lucha y siesta. Andremo avanti con ancora maggiore decisione per la difesa e il sostegno ai luoghi per le donne e per le donne vittime di violenza". (Com)