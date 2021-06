Abruzzo: nasce Albo regionale dei soggetti promotori di tirocini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce in Abruzzo l'albo dei soggetti promotori dei tirocini. Il dipartimento Lavoro ha deciso di istituire un albo regionale dei soggetti che sono autorizzati ad attivare i tirocini extracurriculari nella Regione. In questo senso, gli enti e le società interessate a far parte dell'albo devono rispondere alla manifestazione d'interesse e presentare tutta la documentazione richiesta. Le domande di inserimento devono essere presentate sulla piattaforma informatica sportello.regione.abruzzo.it a partire (accesso solo mediante Spid) dal 21 giugno fino al 31 agosto 2021. Gli uffici regionali informano che trattandosi comunque di un albo "aperto" dopo il 31 agosto verranno pubblicate altre manifestazioni di interesse. L'albo entrerà in vigore il 15mo giorno successivo alla pubblicazione sul Burat regionale. E' il caso di sottolineare che dalla data di entrata in vigore dell'albo i tirocini extracurriculari di qualunque tipologia attivati in regione Abruzzo, sia autofinanziati che finanziati, possono essere promossi esclusivamente dai soggetti iscritti all'albo, pena il previsto regime sanzionatorio. (Gru)