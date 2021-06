Milano: l'Idroscalo ospita installazione 'Rainbow Park' di Stefano Rossetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Idroscalo ospita una nuova installazione, che va ad aggiungersi alle molte opere già presenti nel Parco dell'Arte. Ciò dimostra che il nostro lavoro va nella giusta direzione. L'Idroscalo non è solo uno spazio per praticare sport a livello agonistico, ma anche un luogo in cui ci si può svagare immersi nel verde, e dove si coniugano cultura, bellezza e diritti "dichiara Arianna Censi, vicesindaca Città metropolitana di Milano. "Siamo contenti di accogliere all'Idroscalo questa nuova installazione di design ad arricchire la dimensione culturale del parco, là dove arte e design si mescolano in una linea di arredi urbani che regalano un'esperienza immersiva unica" aggiunge Maria Cristina Pinoschi, vicedirettrice Generale Città metropolitana di Milano e direttrice istituzione Idroscalo di Milano. Stefano Rossetti è un designer e artista milanese con un background internazionale. I suoi lavori sono poliedrici e spaziano tra arti visive, scultura e design. È inoltre fondatore e art director dell'agenzia creativa Pepe nymi di Milano. (Com)