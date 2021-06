Russia: attivista Krysevich arrestato durante protesta alla piazza Rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Mosca, sulla piazza Rossa, l'attivista russo Pavel Krysevich è stato arrestato durante una manifestazione di protesta in cui simbolicamente ha finto di suicidarsi per attirare l'attenzione sulle violazioni della libertà di espressione. È quanto diffuso sul canale Telegram Readovka. L'attivista ha finto di suicidarsi sparandosi alla testa con una pistola a salve dopo aver esploso due colpi in aria. Successivamente è stato arrestato dalla polizia e condotto alla stazione di polizia di Kitay-Gorod. (Rum)