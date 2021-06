Commercio: Mazzei (Fisascat-Cisl Roma), storico grande magazzino in centro chiude i battenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Mitsukoshi Italia, grande magazzino storico di via Nazionale, ha deciso di spegnere per sempre le sue luminose vetrine, che fin dal 1975 hanno attratto migliaia di turisti. Si tratta di un gesto incomprensibile, che dovrebbe realizzarsi a dicembre, e che getterebbe nella disperazione 46 dipendenti, molti dei quali ultracinquantenni ma ancora lontani dalla pensione". E' l'allarme lanciato da Lucio Mazzei, della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti, in una nota in cui aggiunge che "la prossima settimana dovrebbe tenersi un incontro con l'azienda, a cui chiediamo di provvedere alla miglior tutela possibile nei confronti dei dipendenti, in un momento in cui le prospettive di ricollocamento nel settore commercio sono diventate remote a causa della pandemia. Non sarebbe accettabile se i lavoratori fossero lasciati a se stessi, proprio in un momento di riapertura dei confini nazionali e del commercio, momento ci saremmo aspettati di assistere a un rilancio, è stato oggetto di nostre precise proposte, e non alla chiusura e al conseguente licenziamento dei dipendenti". (segue) (Com)