Euro 2020: Raggi, inaugurata oggi area tifosi a piazza del Popolo, Capitale palcoscenico grandi eventi

- "A Roma iniziano gli Europei di calcio. Oggi abbiamo inaugurato la Fan Zone Uefa Euro 2020, una delle più grandi d’Europa". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Siamo davvero orgogliosi di ospitare questo grande evento internazionale. Abbiamo lavorato molto e ora siamo pronti a viverlo, coinvolgendo non solo il settore sportivo, ma anche quello culturale e turistico. La fan zone sarà ricca di attività a disposizione di cittadini, turisti e appassionati sportivi: un fitto programma di intrattenimento, per far vivere veramente a 360 gradi gli Europei nella Capitale d’Italia. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto delle regole anti-covid", continua la prima cittadina di Roma. "Abbiamo dimostrato ancora una volta come Roma sia palcoscenico di grandi eventi sportivi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno portato a questo risultato, in particolar modo, l’Ufficio di Scopo dedicato e il Commissario Straordinario Daniele Frongia. In attesa del calcio d'inizio, buon divertimento a tutti e forza Azzurri", conclude Virginia Raggi (Rer)